Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yedinci cuma

İsrail ablukası altında 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli, 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında bugün de sınırda toplandı.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto için 14 Mayıs, Nekbe'nin 70. yılı münasebetiyle 15 Mayıs'ta yapılacak "milyonluk dönüş yürüyüşüne" atıfla "Hazırlık ve Uyarı Cuması" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 7'nci cumasındaki gösterilerin en önemli adresi yine Gazze sınırı oldu.

İsrail keskin nişancıları da son haftalarda kum torbalarından hazırladıkları siperlerin arkasına, Gazze sınırındaki barışçıl gösterilere müdahale etmek amacıyla konuşlandı.

İsrail askerlerinin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Gazze'deki Filistinliler sınır hattındaki barışçıl gösterilerinden vazgeçmiyor.

Göstericiler, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasını ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep ediyor.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 52 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 8 bin Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA