Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" bilançosu: 123 şehit, 13 bin yaralı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra düzenlediği basın toplantısında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde şu ana kadar 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 123 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini söyledi.

Yaralılardan 350'sinin durumu ağır

Sınırdaki gösterilerde 7 bin 451'i gerçek mermiyle olmak üzere 13 bin 672 Filistinlinin yaralandığını aktaran Kudra, hastanelerde tedavisi devam eden yaralılardan 350'sinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Yaralananlardan 2 bin 200'ünün çocuk, 140'ının kadın olduğunu vurgulayan Kudra, "Sadece cuma günleri sağlık personelimiz yaklaşık 2 bin 100 cerrahi operasyon gerçekleştiriyor. Saatte ortalama 280 yaralı getiriliyor. Dünyadaki hiçbir sağlık sisteminin kapasitesi buna dayanamaz" dedi.

Kudra, İsrail'in 2014'te düzenlediği Gazze saldırısında bile Filistin hastanelerinin saatte 9 vakayla ilgilendiğine işaret etti.

"Farklı tipte kurşunlarla vurulan yaralılar geliyor"

Öte yandan Gazze'deki Hastaneler Genel Müdürü Abdullatif el-Hac, Filistinlilerin genelinin bacağından yaralandığını ancak baş, göğüs ve karın gibi bölgelerden ölümcül yaralar alanların da olduğunu ifade etti.

Hac, "Bize farklı tipte kurşunlarla vurulan yaralılar geliyor. Bunlar alışkın olduğumuz mermilerden değil, yaralının isabet ettiği organını parçalıyor, kemiklere ve damarlara zarar veriyor. Bu da acilen cerrahi operasyon gerektiriyor" dedi.

Ara sıra yapılan tıbbi yardımlar yetersiz

Sağlık Bakanlığı'nın uzun süredir ilaç ve sağlık malzemeleri konusunda ciddi sıkıntı çektiğine, hastanelerdeki bazı ekipmanların onarım gerektirdiğine dikkat çeken Hac, ara sıra yapılan tıbbi yardımların da yetersiz kaldığını dile getirdi.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde ilk gün hastanelere gerçek mermiyle yaralanan 100 kişinin getirildiğini söyleyen Hac, Bakanlığın hastanelerin bu kadar yaralıyı karşılayacak kapasitesi olmadığı için sınıra sağlık çadırları kurduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü ile devamlı iletişim halinde olduklarını aktardı.

Yaralıların 7 bini sağlık çadırlarında tedavi edildi

Sınır boyunca bulunan çadırların hastanelere getirilen yaralı sayısının azalmasında etkili olduğunu kaydeden Hac, 13 bin yaralıdan 7 bininin çadırlarda tedavi edildiğini, tümünün hastanelere nakledilmesi halinde başa çıkılamayacağını söyledi.

Cuma günü 5-6 saat içerisinde 700-800 vaka geldiğini ve bu yaralılara kısa süre içerisinde müdahale edildiğini belirten Hac, sağlık ekiplerinin çabaları sayesinde bacaklarından vurulan ve durumları tehlikeli olan yaralılardan sadece yüzde 7'sinin uzvunu kaybettiğini ifade etti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA