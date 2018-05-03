Gazze'deki barışçıl gösterilerde yaralanan Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze sınırında geçen hafta düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 19 yaşındaki Enes Şevki Ebu Asr'ın hayatını kaybettiğini kaydetti.

Ebu Asr'ın hayatını kaybetmesiyle birlikte 30 Mart Toprak Günü'nden bu yana devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 50'ye yükseldi.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisinin gösterilere katılan Filistinlilere ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Kaynak: AA