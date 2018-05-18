"Gazze'deki 1,9 milyon insan yoksulluk içinde yaşamaya mahkum edildi"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yaptığı katliama yönelik uluslararası bağımsız ve tarafsız soruşturma çağrısı yaparak, katliamın sorumlularının hesap vermek zorunda olduğunu vurguladı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin, işgal altındaki Filistin topraklarında kötüleşen insan haklarıyla ilgili özel oturumunda konuşan Hüseyin, "Gazze'de yaşayan 1,9 milyon insanın tamamı çitlerin arkasında hapsedilmiş ve giderek daha fazla kısıtlama ve yoksulluk içinde yaşamaya mahkum edilmiştir" dedi.

Hüseyin, İsrail'in Filistinlileri insan haklarından sistematik olarak mahrum bıraktığının altını çizerek, "İsrail, uluslararası hukuka göre işgalci bir güç olarak Gazze halkını korumak ve refahını sağlamakla yükümlüdür. Fakat onlar (Filistinliler) doğumdan ölüme kadar toksik bir gecekonduya hapsedilmiştir" diye konuştu.

İsrail'in pazartesi günü Gazze sınırındaki katliamına yönelik uluslararası bağımsız ve tarafsız soruşturma çağrısı yapan Hüseyin, şiddetten sorumlu olanların soruşturmanın sonunda hesap vermeleri gerektiğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ın göstericilere "para ödediği" ve İsrail güvenlik güçlerinin "can kayıplarını en aza indirmeye çalıştıkları" yönündeki açıklamalarına da tepki gösteren Hüseyin, bu açıklamaları destekleyecek ciddi bir delil olmadığına işaret etti.

Öte yandan ABD ve İsrail temsilcileri yaptıkları konuşmalarda, Konsey'in İsrail'in katliamlarına yönelik özel oturumla toplanmasına tepki gösterdi.

İsrail aleyhindeki karar tasarısı oylanacak

Bugün sona erecek İnsan Hakları Konseyi'nin 28. kez düzenlenen özel oturumu, yapılacak konuşmaların ardından Türkiye'nin de desteğiyle sunulan İsrail aleyhindeki karar tasarısını oylayacak.

BM İnsan Hakları Konseyi, Myanmar'daki Arakanlı Müslüman nüfusun durumunu ele almak için en son 5 Aralık 2017'de özel oturum düzenlemişti.

Yılda 3 kez olağan toplantı yapan Konsey, olağanüstü durumlarda üçte bir imzayla özel oturum yapıyor.

Kaynak: AA