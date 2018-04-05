Gazze'de şehit edilenlerin sayısı 21'e yükseldi

İsrail ordusu, uçaklarından birinin Gazze Şeridi boyunca güvenlik çiti yakınlarında "silahlı bir militanı hedef aldığını" iddia etti.

Bölgede görevli sağlık çalışanları, bir haftadır süren Toprak Günü yürüyüşünde 21 Filistinlinin, İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini söyledi.

Gerçek mermilerle ateş açılıyor

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 19 Filistinli şehit oldu, 1500’den fazlası yaralandı.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Kaynak: Reuters