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Buradasınız : » » Gazze'de patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Gazze'de patlama: 1 ölü, 1 yaralı

İsrail'in işgali altındaki Gazze'de henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. 1 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk da yaralandı.

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Gazzede patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Filistin Hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlamada Muhammed Nemr el-Mukadime hayatını kaybetti, Filistinli bir çocuk da başından yaralandı" bilgisi paylaşıldı. 

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada ise, hayatını kaybeden Mukadime'nin Kassam Tugayları'nın üyesi olduğu, "ulusal birliğe aykırı şüpheli kişilerin" düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi. 

Filistin İçişleri Bakanlığı'ndan olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: patlama, israil, gazze, filistin
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