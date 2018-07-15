Gazze'de oyun için dışarı çıkan çocuklar şehit oldu

Gazze El-Ketibe bölgesinde, inşaat halindeki bir binanın yakınında oyun oynayan 15 yaşındaki Emir el-Nimra ile 16 yaşındaki Luey Kuheyl, İsrail askerlerinin dün akşam düzenlediği saldırıda şehit oldu.

Şehit Emir en-Nimra ile aynı ismi taşıyan dedesi Emir en-Nimra, "Bu çocuklar parkta oyun oynamak için evden çıkmışlardı. İsrail'in katlettiği bu çocukların hiçbir günahı yok" dedi.

"İşgal güçleri vicdansızca katletti"

Çocukların her zaman birlikte vakit geçirdiğin anlatan Nimra, "Çocuklar, herhangi bir askeri mevzinin olmadığı bir yere gittiler. Ancak işgal güçleri, vicdansızca, insanlık duygusu olmadan onları katletti" diye konuştu.

Kaynak: AA