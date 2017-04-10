Gazze'de İçişleri Bakanlığı ile Mursi'nin ailesi Mısır'daki saldırıyı kınadı

Gazze'de İçişleri Bakanlığı, Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye ile El-Garbiyye'ye bağlı Tanta kentinde iki kiliseyi hedef alan intihar saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mısır'da güvenlik ve istikrarı hedef alan kiliselere yönelik düzenlenen saldırıları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ailesi de saldırıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

"Taziye görevdir" başlıklı mesajda, "El-Garbiyye ve İskenderiye'deki büyük suç eylemlerini kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Mesajda, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.