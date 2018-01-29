Gazze'de hayat koşulları felaket noktasında

Gazze'de yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli yaklaşık 12 yıldır İsrail'in sıkı ablukası altında.

Hal böyleyken bölgedeki koşullar kırmızı alarm veriyor.

Bu duruma dikkat çekmek isteyen Filistin'deki Ambargonun Kırılması ve Yeniden İmar Komitesi, düzenlediği basın toplantısı ile Filistinliler'in imdat çağrısını dünyaya duyurmaya çalıştı.

Halkın yüzde 80'inin acil yardıma muhtaç olduğunu belirten Komite, temel hizmetlerde ciddi oranda düşüş yaşanan Filistin'de hayat koşullarının, insani ve ekonomik durumun felaket aşamasında olduğunu vurguladı.

Komite, insan hakları ve yardım kuruluşlarına, Gazze'deki Filistinliler'e karşı ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Uluslarararası toplumdan gelecek yardımların ulaşması ve hastaların nakli için de Mısır'dan Refah sınır kapısını derhal açması istendi.

Kaynak: TRT Haber