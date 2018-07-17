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Gazze'de gösterilerde yaralanan 1 Filistinli daha şehit oldu

Gazze sınırında düzenlenen 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterileri sırasında birkaç gün önce İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli bu sabah şehit oldu.

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Gazzede gösterilerde yaralanan 1 Filistinli daha şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, birkaç gün önce Gazze sınırındaki gösterilere katıldığı sırada İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan Sari Dahud Şubeki isimli Filistinlinin bu sabah şehit olduğu belirtildi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 135'ten fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, binlercesi yaralandı.

İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: gazze, filistin, büyük dönüş yürüyüşü
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