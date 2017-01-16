Gazze'de elektrik sektörü için yılda 279 milyon dolar harcanıyor

Ramallah'taki Filistin Enerji İdaresi binasında basın toplantısı düzenleyen Hamdallah, Hamas'ın suçlamalarına, "Hükümet, Gazze'deki elektrik sektörü için yılda 279 milyon dolar harcıyor, bu Filistin'deki bütçe açığının yüzde 30'una tekabül ediyor." diyerek cevap verdi.

Gazze'deki Hamas yönetimini "emrivaki hükümeti" olarak niteleyen Hamdallah, "Hamas, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve tüm bakanlıklar ile kurumlar Filistin hükümetine teslim edilmelidir." diye konuştu.

Hamdallah, Filistin hükümetinin Gazze'deki halkın sıkıntılarını hafifletmek konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekten geri durmadığını vurguladı.

Hamdallah, Hamas'ın Gazze'deki Enerji İdaresi ile elektrik şirketinin yönetimini elinde bulundurmasının hükümetin çalışmasını ve yeniden imarı sekteye uğrattığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum cuma günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki elektrik krizinden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Rami el-Hamdallah hükümetini sorumlu tutmuştu. AA