Gazze'de belediyecilik hizmetleri aksamaya başladı

Gazze Belediye Başkanı Hicazi, belediye binasında basın toplantısı düzenledi.

Hicazi, "Yapılan yardımların çoğunun durması, başta yakıt temini, temizlik işçilerinin istihdamı ve onarım çalışmaları olmak üzere belediye hizmetlerini olumsuz etkiledi. Tüm bunlar Gazze'de gerçek bir felaketin alarmını veriyor, belediye çalışmalarını tehdit ediyor." dedi.

Ekonomik durumun bozulması nedeniyle insanların faturalarını ödeyemediğini, belediyenin de bu sebeple istihdam gerçekleştiremediğini ve çalışanların maaşını veremediğini aktaran Hicazi, "Giderlerin çoğunu jeneratörleri çalıştırmak için alınan yakıtlar oluşturuyor." diye konuştu.

ABD, Filistin'e vereceği 65 milyon dolarlık yardımı askıya aldı

Geçen yıl belediyenin yakıt tüketiminin yüzde 45 arttığını belirten Hicazi, "Bu yıl ocak ayı gelir ve gider verileri, belediyenin mali durumunun kötüleşmeye devam ettiği yönünde. Veriler, krizin felakete dönüşebilecek şekilde kötüleşeceği uyarısı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Hicazi, Filistin hükümetine Gazze'nin yanında durma ve sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

ABD, 16 Ocak'ta, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını duyurmuştu.

Gazze'de İsrail ablukasının başladığı 2006 yılından bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölgenin ihtiyacı olan 600 megavat elektriğin ancak 210 megavatı temin edilebiliyor.

Kaynak: AA