Gazze'de bayram namazını sınırda kılma çağrısı

Filistin Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti Hamas üyesi İsmail Rıdvan, sınır yakınlarında basın toplantısı düzenledi.

Rıdvan, gelecek cuma sabahı bayram namazını sınırda kılma çağrısı yaptı.

Rıdvan, "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün Filistinlilerin haklarını korumak ve 70 yıldan daha uzun süre ayrı kaldıkları topraklarına dönmeleri için gerçekleştirildiğini söyledi.

İsrail askerleri 4 Filistinliyi şehit etti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bugün yaptığı yazılı açıklamada, 29 yaşındaki Filistinli Yusuf el-Fasih'in Gazze'nin doğu sınırında, 15 yaşındaki Haysem İmad el-Cemel ile 25 yaşındaki Ziyad Cadallah el-Berim'in Han Yunus bölgesinde, İmad Nebil Ebu Derrabi'nin (26) ise Cibaliye kampı bölgesinde İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak şehit edildiğini belirtmişti.

Gösterilerde, 9'u ağır ve 117'si gerçek mermiyle olmak üzere 618 kişinin yaralandığını ifade eden Kudra, bunlardan 48'inin çocuk, 20'sinin kadın, 2'sinin sağlık görevlisi ve 5'inin ise gazeteci olduğunu aktarmıştı.

Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında Nekse'nin 51. yılı dolayısıyla barışçıl Milyonluk Kudüs gösterisi düzenleniyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 30 Mart'ta başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 120'den fazla Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini, 7 bin 451'i gerçek mermiyle olmak üzere, 13 bin 672 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.