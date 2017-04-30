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Gazze'de abluka karşıtı gösteri

İsrail ablukası altındaki Gazze'de, insani durumun kötüye gitmesi protesto edilerek ablukanın kaldırılması istendi

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Gazzede abluka karşıtı gösteri

Gazze'de insani durumun kötüye gitmesi protesto edildi, İsrail ablukasının kaldırılması istendi.

Hamas'ın çağrısıyla Gazze kentinde toplanan Filistinliler, Gazze Şeridi'nin karşı karşıya kaldığı krizlere tepki gösterdi. Göstericiler, Gazze halkının sıkıntılarının giderilmesi ve ablukanın kaldırılması taleplerinin yazılı olduğu pankartlar açtı.

Hamas yöneticilerinden Mahmud ez-Zehar, yaptığı konuşmada, Filistinli gruplar ve sivil kurumlardan, "Filistin meselesini tasfiye etme" girişimleriyle mücadele etmesini istedi.

"Gazze'deki Filistinliler, haklarını ve değerlerini bir elektrik faturasına satmayacak." diyen Zehar, Arap ülkeleri ve İslam dünyasına, "Filistin halkının direnişine destek için bir fon oluşturulması ve Kudüs'ün ve Filistin'e ait kutsal değerlerin korunması" çağrısında bulundu.

Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve Mısır ile Filistin halkına yarar sağlayacak aktif ekonomik ilişkilerin kurulması çağrısı yapan Zehar ayrıca "dünyanın özgürleri" olarak nitelendirdiği taraflardan, "İsrail ablukası nedeniyle Gazze'deki hasta ve yaşlılara yardım için kafilelerle yola çıkmalarını" istedi. AA

Etiketler: gazze, hamas, İsrail ablukası, refah sınır kapısı, filistin
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