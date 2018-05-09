Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinli zor şartlar altında yaşıyor

Gazze'de, İsrail'in uyguladığı abluka ve Mahmud Abbas yönetiminin müeyyideleri nedeniyle 1,4 milyonu mülteci 2 milyondan fazla Filistinli zor şartlarda hayata tutunuyor.

Gazze Hükümeti Basın Ofisi Müdürü Selame Maruf, basın toplantısında, "İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka, yaşamın her alanında korkutucu izler bıraktı." dedi.

Maruf, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze'deki memurların maaşlarını kesme, çoğunu emekliye sevk etme, sağlık, eğitim, elektrik sektörü ve belediyeler gibi yaşamsal alanlara yönelik ödemeleri durdurma gibi cezalandırma uygulamalarının ardından buradaki insani durumun daha da kötüye gittiğini belirtti.

Filistin hükümeti, Nisan 2017'den beri Gazze'deki memurların maaşının yüzde 30'unu keserken, geçen mart ayının maaşlarının yüzde 50'sini kesti. Nisan 2018'in maaşlarını ise henüz ödemedi.

Sosyal durum

Gazze'de halkın yüzde 56,6'sının gıda güvenliğinden yoksun olduğunu, yüzde 80'inin ise fakirlik sınırının altında yaşadığını vurgulayan Maruf, halkın yarısına yakınının her ay hükümetten ya da Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'ndan (UNRWA) gıda yardımı aldığını kaydetti.

Sosyal İşler Bakanlığının, her ay fakir ailelere verilmek için tahsis edilen 9 milyon dolar değerindeki yardımın dağıtımını geciktirmesini de eleştiren Maruf, söz konusu yardım programından 72 bin ailenin yararlandığını aktardı.

Sınır kapıları ve seyahat özgürlüğü

Vatandaşların seyahat özgürlüğüne de değinen Maruf, Mısır'ın, Refah Sınır Kapısı'nı geçen yıl sadece 39 gün açtığını ve kapıdan bu sürede yaklaşık 17 bin kişinin geçiş yaptığını dile getirdi.

Maruf, Gazzelilerin 4 yıldan beri umre ibadetini yerine getirmelerinin engellendiğini ifade etti.

Gazze halkının yüzde 85'inden fazlasının güvenlik sınırlamaları nedeniyle Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçiş yapamadığını belirten Maruf, kapıdan 2017 yılında yüzde 50'si mükerrer isim olmak üzere yaklaşık 10 bin kişinin geçiş yapabildiğini aktardı.

Sınır kapılarının kapanmasının sağlık sektörüne zararlarıyla ilgili ise Maruf, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve kullandığı uluslararası yasaklı silahlar nedeniyle sayıları belirgin bir şekilde artan kanser hastaları başta olmak üzere yurt dışında tedavi edilmesi gerekenlerin yüzde 56'sına Gazze'den çıkış izni verilmediğini belirtti.

Sağlık sektörüyle ilgili de Maruf, Sağlık Bakanlığının, acil olmayan ameliyatların durdurulması başta olmak üzere birçok hizmeti azalttığını söyledi.

Ekonomik durum

Basın Ofisi Müdürü Maruf, ekonomik faaliyetlerin azalması nedeniyle geçen yıl yüzde 41,7 olan işsizlik oranının 2018'de yüzde 43,9'a yükseldiğini, ithalatın geçen nisan ayında 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 38, mart ayına göre ise yüzde 11,5 düştüğünü dile getirdi.

Gazze'de finansal borçların 2017 yılına göre 2018'de yüzde 24,9 artış gösterdiğini belirten Maruf, borç nedeniyle hapse girenlerin sayısının yüzde 19 arttığını söyledi.

Karşılıksız çeklerin 2014 yılında yüzde 0,6 iken 2017 yılında yüzde 11'e çıktığını kaydeden Maruf, kötü ekonomik durum nedeniyle okul harcını ödeyemeyen veya üniversiteye kayıt yaptıramayan öğrencilerin oranının yüzde 39'a yaklaştığını aktardı.

UNRWA'nın içinde bulunduğu ekonomik krizden dolayı sağlık, eğitim ve istihdam sektörü gibi birçok alanda hizmetlerini kıstığını vurgulayan Maruf, insan hakları örgütlerini, insani yardım kuruluşlarını ve uluslararası tarafları Gazze'de bir insani felaket yaşanmasının önüne geçmek için harekete geçmeye çağırdı.

Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.

Yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 250 bini aşkın Filistinlinin işsiz olduğu ifade ediliyor.

Bunun başlıca nedeni olarak 2006'dan bu yana devam eden İsrail ablukasının yol açtığı üretim krizi ve yerel sektördeki durgunluk gösteriliyor.

Kaynak: AA