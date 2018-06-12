Gazze ve Tunus'ta binlerce Müslüman Kadir Gecesi'ni ihya etti

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinden binlerce Filistinli Müslüman, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'ni geçirmek için Gazze'nin en büyük ve en eski camisi olarak bilinen Büyük Ömer Camii'ne (Ulu Cami), gitti.

Cami yetkililerinden Ebu Luey el-Cemal, genç, yaşlı, kadın, erkek, yaklaşık 2 bin Filistinlinin Kadir Gecesi'ni Büyük Ömer Camii'nde ihya ettiğini söyledi.

Filistinlilerin çoğunun, kadim mimarisi ve Ramazan ayı atmosferini hissettiren özel ritüelleri nedeniyle bu camiyi tercih ettiğini kaydeden Cemal, gelenlerin, Kur'an-ı Kerim okuduğu, dini sohbetlere katıldığı, namaz kılıp, dua ederek geceyi ihya etmeye çalıştığını aktardı.

Filistinli tutukluların serbest bırakılması için dua ettiler

Cemal, cemaatin özellikle, İsrail'in uyguladığı ablukanın kaldırılması ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması için dua ettiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı ekonomik zorluklara işaret eden Cemal, tüm yaşanan ağır şartlara rağmen cami yönetimi olarak geceyi ibadetle geçirenlere sahur yemeği dağıtabildiğini sözlerine ekledi.

Gazze'deki önemli tarihi eserlerden biri olan, Memluklu ve Osmanlı dönemine ait mimari özellikleriyle dikkati çeken "Büyük Ömer Camii", cuma ve Ramazanda teravih namazlarında bölge sakinlerinin rağbet ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Tunus

Tunus'ta binlerce Müslüman Kadir Gecesi'ni, İslam medeniyetinin Afrika'daki ilk mescidi olarak bilinen Kayrevan kentindeki Ulu Camii'nde idrak etti.

Başkente yaklaşık 250 kilometre mesafedeki Kayrevan kentinde yer alan Ukbe bin Nayif diğer adıyla Kayrevan Ulu Camii (Mescid el-Kebir), Kadir Gecesi'nde binlerce Müslümana ev sahipliği yaptı.

Mescid yönetimine göre, İslam medeniyetinin önde gelen komutanlarından Sahabe Ukbe bin Nayif tarafından Hicri 50'de inşa edilen caminin geniş avlusunda, kadın-erkek, genç-yaşlı binlerce Müslüman bir araya geldi.

Kayrevan'a dünya ülkelerinden yoğun ilgi

İslam medeniyetinin kutsal başkentlerinden kabul edilen Kayrevan kentine sadece Tunus'tan değil, dünyanın farklı yerlerinden ziyaretçilerin de gelmesi dikkati çekti.

Burkina Fasolu Kemal Yusuf, yaklaşık 25 yıl önce Kayrevan medresesinde Kuran-ı Kerim hafızlığı yaptığını belirterek, "Ukbe bin Nayif Mescidi'nde Kadir Gecesi'ne şahit olmak için buraya yeniden geldim. İnsanlarla birlikte, Tunus'un ve İslam aleminin, sağlığı, istikrarı, güvenliği için dua etmek istiyorum." diye konuştu.

Öte yandan, güvenlik güçlerinin kent çevresinde ve mescid yakınlarında yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Kayrevan kentine gelen Müslümanlar, sabah saatlerine kadar kentteki Ulu Camisi'de ibadetlerine devam etti.

Kaynak: AA