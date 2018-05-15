Gazze sınırındaki Malika Kampı’nda İsrail şiddeti

TRT World, Gazze sınırındaki Malika Kampı’nda, Filistinli protestocularla konuştu. Görüntülerde pek çok Filistinlinin ciddi şekilde yaralandığı görüldü. Bu yaralanmalar, kalıcı sakatlıklara sebep oluyor.

Çarpışmalar devam ediyor

Filistinliler, yaralıların toparlanmaları için birbirlerine yardım ediyor. Ancak İsrail güçleri, Filistinli sivillere göz yaşartıcı gaz atıyor. Yaralılar, tıbbi malzeme bulunmadığı için hastaneye gidemiyor.

"Her gün buraya geleceğiz, son nefesimize kadar"

"Kudüs sonsuza kadar Filistin’in başkenti olacaktır" diyen bir Filistinli, "Canımızı, paramızı, kanımızı bu gerçekleşene kadar feda edeceğiz. Her gün buraya geleceğiz, hem de son nefesimize kadar... Vatanımızın her bir karışını kazanana kadar..." diyor.

"Bazı ilaçların temini sıfır"

Malika Kampı’ndaki tıbbi müdahale merkezinde, çok sayıda yaralıya müdahale eden doktor ve hemşireler üzerinde ciddi baskı var.

Yaralılara müdahale eden doktorlardan biri şunları söylüyor:

"İsrail ordusu, Filistinlilere işkence için tüm çabasını sarf ediyor. Askerler ölümcül yaralanmalara sebep olacak eğitime sahip. Zaruri tıbbi ihtiyaçların yüzde 50’sinden yoksunuz. Bazı ilaçların temini ise şu an sıfır."

Sosyal medya metni için öneri:

“Kudüs sonsuza kadar Filistin’in başkenti olacak. Canımızı, kanımızı feda edeceğiz.”

İsrail Gazze'de gerçek mermiler ve gaz bombalarıyla saldırıyor, Filistinliler direniyor.

Onlarca Filistinlinin şehit edildiği İsrail katliamında yaşananlar…

Sosyal medya metni için öneri:

“Kudüs sonsuza kadar Filistin’in başkenti olacak. Canımızı, kanımızı feda edeceğiz.”

İsrail Gazze'de gerçek mermiler ve gaz bombalarıyla saldırıyor, Filistinliler direniyor.

Onlarca Filistinlinin şehit edildiği İsrail katliamında yaşananlar…

Sosyal medya metni için öneri:

“Kudüs sonsuza kadar Filistin’in başkenti olacak. Canımızı, kanımızı feda edeceğiz.”

İsrail Gazze'de gerçek mermiler ve gaz bombalarıyla saldırıyor, Filistinliler direniyor.

Onlarca Filistinlinin şehit edildiği İsrail katliamında yaşananlar…

Sosyal medya metni için öneri:

“Kudüs sonsuza kadar Filistin’in başkenti olacak. Canımızı, kanımızı feda edeceğiz.”

İsrail Gazze'de gerçek mermiler ve gaz bombalarıyla saldırıyor, Filistinliler direniyor.

Onlarca Filistinlinin şehit edildiği İsrail katliamında yaşananlar…