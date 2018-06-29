  • 29 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.606
    EURO 5.38
  • BIST 96520.07
    ALTIN 185.475
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gazze sınırındaki barışçıl gösterilerde 1 Filistinli çocuk şehit oldu

Gazze sınırındaki barışçıl gösterilerde 1 Filistinli çocuk şehit oldu

İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere yine gerçek mermilerle müdahale etti. Göstericileri hedef alan saldırıda 13 yaşındaki Filistinli çocuk şehit oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gazze sınırındaki barışçıl gösterilerde 1 Filistinli çocuk şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini belirtti.

Kudra, saldırıda başından yaralanan 13 yaşındaki bir çocuğun şehit olduğunu kaydetti.

İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açması ve göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu 3'ü ilk yardım görevlisi, 6'sı çocuk, 3'ü ağır yaralı olmak üzere 310 kişinin farklı yerlerinden yaralandığını ve göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktaran Kudra, yaralılardan 177'sinin olay yerinde tedavi edildiğini, 133'ünün ise hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

"Gazze'den Batı Şeria'ya kan ve kader ortaklığı" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 14. cumasındaki gösterilere İsrail'in geçmiş gösterilerde uyguladığı orantısız güce rağmen binlerce Filistinli katılıyor.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER