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Gazze sınırında yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto için düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu.

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Gazze sınırında yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 14 Mayıs'ta Cibaliya Mülteci Kampı'nın kuzey sınırında düzenlenen gösterilerde yaralanan 30 yaşındaki Filistinli Muhammed Naim Hamade'nin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlık, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki barışçıl gösterilere müdahaleleri sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 120'ye yükseldiğini, aynı olaylarda 13 binden fazla Filistinlinin de yaralandığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs'ta yapılan resmi törenle açılmıştı.

Filistinliler, 30 Mart Toprak Günü'nden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.  

Kaynak: AA

Etiketler: şehit, protesto, kudüs, israil, gazze, büyükelçilik, abd
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