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Gazze sınırında siren sesleri duyuldu

İsrail'in Gazze sınırına yakın güney bölgesinde füze uyarı sirenleri çalmaya başladı.

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Gazze sınırında siren sesleri duyuldu

Konuyla ilgili açıklama yapan İsrail ordu sözcüsü, sirenlerin yanlış alarm olduğunu belirtti.

59 şehit, binlerce yaralı var

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermilerle saldırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin doğu sınırı yakınında 8 aylık Leyla Enver Gandur adlı Filistinli bir bebeğin, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarından etkilenerek şehit olduğunu duyurdu.

İsrail askerlerinin saldırısı sonucu şehit olan Filistinlilerin sayısı 59'a yükseldi, yaralı sayısı ise 2770'i geçti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: sınır, silah sesleri, gazze
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