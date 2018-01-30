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Gazze sınır şeridinde 12 yıl aradan sonra ekim

Gazze'nin Refah kentine bağlı Eş-Şevke beldesinde onlarca çiftçi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) desteğiyle 12 yıl aradan sonra topraklarında ekim yaptı.

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Gazze sınır şeridinde 12 yıl aradan sonra ekim

İsrail yönetiminin, Gazze'nin kuzey ve doğu sınırından 300 metre içeriyi tampon bölge kabul etmesi nedeniyle topraklarında ekim yapamayan çiftçiler, Kızılhaç'ın başlattığı proje sayesinde 2006'dan bu yana ilk kez ekim yaptı.

ICRC Delegesi Guislain Defurne'nin de katıldığı ekim sırasında Komite Sözcüsü Suheyr Zakkut, 2015'te başlattıkları projeyle Gazze sınır şeridinde 6 bölgenin hedeflendiğini söyledi.

Projenin, Gazze ve İsrail'deki ilgili makamlar ve Filistinli çiftçi komitelerinin koordinasyonuyla gerçekleştiğini belirten Zakkut, araziye buğday ekildiğini, hasat alınması halinde çiftçilerin onurlu bir şekilde rızıklarını kazanmalarının sağlanacağını anlattı.

Zakkut, Refah'ın doğusu ile Han Yunus'a sınır olan Şevke ve El-Fuhari beldelerinin, proje kapsamında hedeflenen bölgelere bu sene dahil edildiğini, böylece projenin Gazze'deki ekili alanların yüzde 55'ini kapsayacak şekilde genişletildiğini aktardı.

İsrail, Filistinlilerin çiftçilik yapmasına engel oluyor

İsrail ile Gazze'yi birbirinden ayıran tellere 100 metre uzaklıkta ekim yapıldığına dikkat çeken Zakkut, "Kızılhaç olmasa, bu kurumun Filistin ve İsrail tarafı nezdinde oluşturduğu güven olmasa çiftçiler topraklarına giremezdi" dedi.

Zakkut, Gazze'de 10 aileden 7'sinin insani yardımlarla hayatını idame ettirdiğini hatırlatarak, "12 yıl aradan sonra bugün bu çiftçileri yeniden topraklarında görmekten büyük bir kıvanç duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Ortadoğu, Kızılhaç, israil, ıcrc, gazze, filistin
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