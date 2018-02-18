  • 18 ŞUBAT 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.749
    EURO 4.651
  • BIST 116510.97
    ALTIN 162.506
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gazze, şehitlerini uğurladı

Gazze, şehitlerini uğurladı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinli çocuklar Salim Sabah ile Abdullah Ebu Şeyha'nın cenazeleri Refah kentinde toprağa verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gazze, şehitlerini uğurladı

İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle şehit olan her ikisi de 17 yaşında olan Sabah ile Ebu Şeyha için Refah kentinde cenaze töreni düzenlendi. Sabah ile Şeyha'nın naaşları, Refah kentindeki İbad er-Rahman Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Sabah ile Şeyha'nın, İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılarda şehit olduğunu ve naaşlarının hastaneye getirildiğini belirtmişti.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin yaralandığını aktarmıştı. Bu olay üzerine İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait mevzilere yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, gazze
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER