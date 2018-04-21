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Gazze şehidini uğurladı

İsrail askerlerinin dün Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu şehit olan 29 yaşındaki Filistinli Saad Ebu Taha için cenaze töreni düzenlendi.

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Gazze şehidini uğurladı

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Filistinli gencin naaşı toprağa verildi.

İsrail güçlerinin müdahalesinde şehit düşenlerden Muhammed İbrahim Eyüb, Ahmed Reşad Usamine ve Ahmed Nebil Ebu Akl için dün cenaze töreni düzenlenmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün düzenlenen gösterilerde 4 Filistinlinin şehit edildiğini, 729 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen barışçıl eylemlerde 39 Filistinli şehit olurken, 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, gazze, barışcıl gösteri
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