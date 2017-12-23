Gazze şehidini uğurladı

29 yaşındaki Filistinli Muhammed Nebil Muhaysin, dün Gazze'nin doğu sınırındaki Eş-Şucaiyye mahallesinde düzenlenen gösterilerde ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararını protesto edenlerden birisiydi.

Gösterilere müdahale eden İsrail askerleri tarafından şehid edilen Muhaysin’in cenazesi bugün toprağa verildi.

Muhaysin'in naaşı, Şucaiyye mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından mahallede bulunan mezarlığa defnedildi. Cenazeye katılanlar, Filistin bayrakları taşıyarak Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olduğunu ifade eden sloganlar attı.

2 şehit, 247 yaralı

Filistinli Muhammed Nebil Muhaysin, dün akşam Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin kullandığı merminin isabet etmesi sonucu şehit olmuştu.

İsrail askerlerinin dün Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesinde 2 Filistinli şehit olmuş, 247 kişi yaralanmıştı.

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu gösterilere, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

Kaynak: AA

