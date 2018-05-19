Gazze şehidi toprağa verildi

Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine katılan ve sınır bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanmasının ardından bu sabah şehit olan 58 yaşındaki Sai'nin cenaze namazı Şati mülteci kampındaki Beyaz Mescit'te kılındı.

Sâi'nin naaşı buradan toprağa verilmek üzere şehir kabristanlığına götürüldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail kurşunlarıyla yaralanan 58 yaşındaki Muin Abdulhamid es-Sai ile 20 yaşındaki Muhammed Mazin Uleyyan bu sabah şehit oldu." ifadesine yer verilmişti.

Uleyyan ve Sai'nin şehadetiyle pazartesi gününden bu yana Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde şehit olan Filistinli sayısı 64'e yükseldi.

İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 14 Mayıs Pazartesi gününden bu yana 64 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazlası yaralandı.

Kaynak: AA