Gazze, sağlık felaketiyle karşı karşıya

Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu Riyş, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bakanlığın depolarında ciddi ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği yaşandığını, bu nedenle sağlık sektörünün çökme tehlikesiyle yüz yüze olduğunu söyledi.

Temel ilaçlarda yüzde 50 oranında eksik var. Tıbbi tetkiklerin yüzde 50'si yapılamıyor. Tıbbi malzemelerin yüzde 30'u da depolarda neredeyse yok denecek kadar az. Kanser ilaçlarının yüzde 75'inden fazlası tükendi. Gazze'deki hastaneler kanser hastalarına hizmet veremiyor.

Nisan ayının başından bu yana olağanüstü acil durumlar hariç yetersizlikler nedeniyle 4500 ameliyat durduruldu.

Hastanelerde ayrıca çocuklar ya da yeni doğanlar için süt ve mama da tükendi.

Ebu Riyş, "Gazze'de çocukların yüzde 70'i, hamile kadınların da yüzde 40'ı kansızlık problemi yaşıyor" dedi.

Hastalara yemek bile verilemiyor

Gazze, hastanelerdeki hastalara yemek veremeyecek aşamaya geldi. Riyş, krizin daha önce bu merhaleye kadar ulaşmadığını söyledi.

Uluslararası topluma ve tüm yardım kuruluşlarına seslenen Ebu Riyş, Gazze'de sağlık sektörünün çökmemesi için destek isterken, Filistinli gruplara da sağlık sektörünü siyasi çekişmelerden uzak tutma çağrısı yaptı.

Ebu Riyş ayrıca, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne ilaç girişinin engellenmesiyle hasta haklarının açıkça ihlal edilmesi karşısında uluslararası camiayı sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

Acil destek çağrısı

Gazze Ablukayla Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari de İsrail'in 12 yıldır süren ablukası, geçmiş yıllardaki saldırıları ve Filistin'deki siyasi bölünmüşlük nedeniyle bölgede ilaç ve tıbbi malzemede çok ciddi açık olduğunu belirtti.

Gazze'de sağlık sektörüne acilen destek olunması çağrısı yapan Hudari, dünya ülkelerinden tıbbi malzeme taşıyan yardım konvoyları gönderilmesini talep etti.

Kaynak: AA