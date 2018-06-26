Gazze polisi: İsrail Gazze'ye uyuşturucu sokan birinci el

Gazze Polis Sözcüsü Eymen el-Batnici, "Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü" sebebiyle Gazze'de basın toplantısı düzenledi.

"Çok miktarda uyuşturucu bedelleri ödenmeden Gazze'ye giriyor"

Bölgede uyuşturucuyla mücadelede gelinen noktayla ilgili açıklama yapan Batnici, Gazze'de uyuşturucuyla mücadele birimi ve uyuşturucu tacirleri arasında bir savaş olduğunu söyledi.

Batnici, İsrail'i Gazze'ye çok miktarda uyuşturucu madde sokmakla suçladı, yakalanan uyuşturucu tacirlerinin sorgularında, İsrail'in Gazze'ye uyuşturucu sokan birinci el olduğunun anlaşıldığını vurguladı.

Batnici, çok miktarda uyuşturucu maddenin Gazze'ye bedelleri ödenmeden girdiği ve bunun son derece garip bir durum olduğunun altını çizdi.

"Polis ile tacirler arasındaki beyin savaşı devam ediyor"

Uyuşturucuyla mücadele biriminin, 2018'in ilk aylarında büyük uyuşturucu tacirlerini yakalamayı başardığını ve bölgede uyuşturucuyu tamamen bitirmek için bu savaşın süreceğini vurgulayan Batnici, "Polis ile uyuşturucu tacirleri arasındaki beyin savaşı hala devam ediyor" dedi.

Batnici'nin basın toplantısı sırasında bir grup Filistinli de taşıdıkları pankartlarla uyuşturucunun zararlarına dikkat çekti.

Filistinliler, "Lütfen kendine merhamet et", "Bağımlılık, herkesin uyanık olmasını gerektiren bir durumdur" yazılı dövizler taşıdı.

Kaynak: AA