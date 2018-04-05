  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Gazze-İsrail sınırında "Filistin tarihi" anlatıldı

Gazze-İsrail sınırında "Filistin tarihi" anlatıldı

Filistinli tarihçi Gassan Vişah, öğrencilere 1948'de İsrail tarafından işgal edilen ve halkı siyonist çeteler tarafından tehcir edilen Filistin'in tarihini anlattı.

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Gazze-İsrail sınırında &quot;Filistin tarihi&quot; anlatıldı

Filistin Toprak Günü'nün 42. yılı dolayısıyla geçen cuma günü Gazze-İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adıyla başlatılan gösteriler kapsamında üniversite öğrencilerine "Filistin tarihi" dersi verildi.

Sınırda devam eden gösteriler kapsamında farklı etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu bağlamda Filistinli tarihçi ve Gazze İslam Üniversitesi Tarih ve Tarihi Eserler Kürsüsü Başkanı Gassan Vişah, öğrencilere ders verdi. 

Vişah, söz konusu etkinlikle toplumun eğitimli kesimini hedef aldıklarını, sınır bölgesinde ders vermenin öğrenciler, İsrail ve tüm dünyaya mesaj göndermenin en iyi yolu olduğunu söyledi.

"İsrail'in işgal ettiği topraklarla aramızda sadece birkaç metre var. Bu bölge, Filistin tarihini ve 1948 işgalini anlatmak için en uygun yerlerden biri" diyen Vişah, tüm dünyaya, Filistin meselesinin insanlık tarihinin en haklı meselesi olduğu ve topraklarına dönecekleri mesajı verdiklerini vurguladı.

"BM'nin kararlarının Filistin'de de uygulanmasını istiyoruz"

Sınırda kurulan çadırların, Birleşmiş Milletler'in (BM) "mültecilerin topraklarına dönmesini öngören 194 sayılı kararı" uygulanıncaya kadar kaldırılmayacağını dile getiren Vişah, "BM'nin kararları dünyanın başka yerlerinde nasıl uygulanıyorsa Filistin'de de uygulanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Vişah, İsraillilere hitaben, "70 yıldır bizim nimetlerimizden yararlandınız. Artık yeter, siz kendi vatanınıza biz de köylerimize dönmeliyiz" dedi.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) çalışmalarının durdurulması için öncelikle mülteciler sorununun halledilmesi gerektiğine dikkati çeken Vişah, topraklarına dönünceye kadar bölgeden ayrılmayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: filistin toprak günü, büyük dönüş yürüyüşü
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