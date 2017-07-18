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'Gazze halkı yoksulluk sınırında yaşıyor'

İsrail'in 10 yıldan uzun süredir abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde halkın yaklaşık yüzde 85'inin yoksulluk sınırında yaşadığı belirtildi.

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Gazze halkı yoksulluk sınırında yaşıyor

İsrail'in 10 yıldan uzun süredir abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde halkın yaklaşık yüzde 85'inin yoksulluk sınırında yaşadığı belirtildi.

Ablukayla Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki insani durumun her geçen gün kötüye giderek endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi. Hudari, "Gazze Şeridi'nde işsizlik yüzde 60'lara yaklaştı. Dünya genelindeki en yüksek işsizlik oranına işaret eden bu durum, ciddi bir tehlike anlamı taşıyor." dedi.

Bölgede kişi başı gelirin 2 dolara düştüğüne dikkati çeken Hudari, uyarılarını şöyle sürdürdü:

"Gazze'de halkın yüzde 85'inden fazlası, yani bölgedeki 2 milyon Filistinliden 1 milyon 600'ü yoksulluk sınırında yaşıyor. Fakirlik ve işsizlik rakamları hızla artmaya devam ediyor. İsrail'in bölgeye ham maddelerin girişini engellemesi sebebiyle Gazze'deki fabrikaların yüzde 80'inden fazlası kapalı. Bu yüzden üretimde de ciddi düşüş var."

Hudari, komite olarak dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, ablukanın hafifletilmesi için İsrail'e baskı yapılması talebinde bulunduklarını aktardı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

Etiketler: israil, gazze, İşsizlik, yoksulluk
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