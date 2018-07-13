Gazze halkı "Han el-Ahmer’e vefa sloganı" ile yola çıkıyor

Ambargoyu Delme ve Büyük Dönüş Yürüyüşü Ulusal Heyeti, bu haftaki yürüyüşe "Han el-Ahmer’e vefa yürüyüşü" adını verdi. Yürüyüş Gazze Şeridi'nin doğu sınırında, İsrail'in kurduğu beton duvar boyunca devam edecek.

Heyet, barışçıl olduğuna dikkat çektiği yürüyüşün, hedefine ulaşıncaya kadar devam edeceğini duyurdu. Heyetin yaptığı açıklamada aynı zamanda Kudüs’ün Han el-Ahmer Köyü'nde direnen halka da selam gönderildi.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Han el-Ahmer kararı

Han el-Ahmer Köyü, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük araziden Filistinlilerin çıkarılmasını öngören E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Bölgedeki 3 binden fazla nüfusa sahip 46 bedevi köyünden biri olan Han el-Ahmer'in çevresinde çok sayıda Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin, yıkım kararı verdiği köyde derme çatma barakalar ve Avrupalı devletlerin desteğiyle kurulan prefabriklerde yaklaşık 190 Filistinli tehdit altında yaşamını sürdürüyor.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: Filistin Haber Ajansı