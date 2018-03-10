Gazze Halk Komitesi'nden "acil yardım" uyarısı

Komitenin açıklamasında, "Dünya, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) hizmetlerinin kesintiye uğramasına izin vermemeli. Uluslararası toplum hemen harekete geçmeli" denildi.

Açıklamada, kuruluşun "bütçe açığının kapatılması" için yapılması planlanan konferansta, Gazze için acil yardım fonu oluşturulması çağrısına da yer verildi.

Amerikan yönetimi yardımları askıya almıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını belirtmişti.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.

Kaynak: TRT Haber, AA