  • 10 MART 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.812
    EURO 4.692
  • BIST 116914.52
    ALTIN 162.155
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gazze Halk Komitesi'nden "acil yardım" uyarısı

Gazze Halk Komitesi'nden "acil yardım" uyarısı

Gazze Şeridi'ndeki Ablukayı Kırma Halk Komitesi, UNRWA'nın bütçe açığının artmasından dolayı mali çöküşe geçebileceği uyarısı yaptı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gazze Halk Komitesinden &quot;acil yardım&quot; uyarısı

Komitenin açıklamasında, "Dünya, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) hizmetlerinin kesintiye uğramasına izin vermemeli. Uluslararası toplum hemen harekete geçmeli" denildi.

Açıklamada, kuruluşun "bütçe açığının kapatılması" için yapılması planlanan konferansta, Gazze için acil yardım fonu oluşturulması çağrısına da yer verildi.

Amerikan yönetimi yardımları askıya almıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını belirtmişti.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: UNRWA, gazze
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER