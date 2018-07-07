Gazze ablukanın kaldırılması için harcanan çabalardan memnun

Büyük Dönüş Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'nden, "Vatanımıza dönüş ve topraklarımızı özgürleştirme hakkımızdan vazgeçmeden ablukanın kaldırılması için harcanan tüm çabaları memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması yapıldı.

Filistin halkının "siyasi şantajlar karşısında malıyla, canıyla bedel ödediği ve şüpheli anlaşmaların kabul edilmesine engel olmak için daha fazla bedel ödemeye de hazır olduğu" vurgulanan açıklamada, "Gazze'ye yönelik abluka zalimce ve yasa dışıdır. Ablukayı uygulayan, yardım eden ve görmezden gelen herkes suçludur" denildi.

Açıklamada ayrıca Filistinlilere, önümüzdeki Cuma günü Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 100. günü dolayısıyla Gazze sınırında düzenlenecek gösterilere katılmaları çağrısı yapıldı.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström dün, ''İsrail, Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırmalı ve sınır kapılarını açarak Gazze'ye gönderilen tıbbi malzeme ve insani yardımların yerine ulaşmasını sağlamalı'' demişti.

Kaynak: AA