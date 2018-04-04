  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Gazprom'dan Türk Akımı için iş birliği görüşmesi

Gazprom'dan Türk Akımı için iş birliği görüşmesi

Gazprom, Türk Akımı projesiyle ilgili olarak Avrupa'nın en büyük doğalgaz boru hattı işletmecisi olan İtalyan doğalgaz şirketi Snam ile görüştüklerini açıkladı.

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Gazpromdan Türk Akımı için iş birliği görüşmesi

Gazprom, şirketlerin "Gazprom'un Türk Akımı projesinin uygulamasını dikkate alarak" iş birliğini görüştüklerini açıkladı. Gazprom ayrıca Snam CEO'su Marco Alvera'nın Gazprom Başkanı Alexei Miller'a, Snam'ın Akdeniz bölgesinde yeni gaz aktarım yollarının oluşturulmasını "kolaylaştırma" planlarından bahsettiğini belirtti.

Proje hakkında

Türk Akımı projesiyle Rus doğalgazının doğrudan Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlanarak, Türkiye, Güney ve Güneydoğu Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı yaratılması amaçlanıyor.

Proje, toplamda yıllık 31,5 milyar metreküp kapasiteye sahip, Karadeniz üzerinden 930 kilometre boyunca uzanan paralel 2 doğalgaz boru hattından oluşacak.

Kaynak: Reuters

Etiketler: türk akımı, snam, İtalya, Gazprom
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