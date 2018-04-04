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Gazprom'dan Türk Akımı için iş birliği görüşmesi

Gazprom, Türk Akımı projesiyle ilgili olarak Avrupa'nın en büyük doğalgaz boru hattı işletmecisi olan İtalyan doğalgaz şirketi Snam ile görüştüklerini açıkladı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 16:14





