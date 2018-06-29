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Gazprom Avrupa'da rekor hedefliyor

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, 2018 yılı sonuna kadar Avrupa’ya 200 milyar metreküp doğalgaz temin ederek rekor seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

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Gazprom Avrupada rekor hedefliyor

Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, Gazprom’un St. Petersburg kentinde düzenlenen basın toplantısında, Avrupa’ya 2018’in ilk yarısında geçen yıla kıyasla yüzde 6’lık artışla 101 milyar metreküp doğalgaz sağladıklarını söyledi.

Avrupa’nın Rus gazına talebine yönelik eğiliminin olumlu yönde seyretmesi halinde 2018'de rekor bir seviyeye ulaşacaklarına belirten Miller, “2018 sonuna kadar Avrupa’ya 200 milyar metreküp doğalgaz temin ederek rekor seviyeye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi konumundaki Gazprom, Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılıyor. Gazprom, Avrupa'ya geçen yıl 194,4 milyar metreküp doğalgaz ihraç etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Gazprom, doğalgaz, avruğa, aleksey miller
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