  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Gaziantep'te terör operasyonu

Hatay'da "canlı bomba" eylemi hazırlığındayken yakalanan 5 teröristle hareket eden kişi, Gaziantep'te gözaltına alındı.

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Gaziantepte terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişiminin engellenmesinin yıl dönümünde, ülke genelinde düzenlenen "Milli Birlik ve Demokrasi Günü" etkinliklerinde DEAŞ terör örgütü tarafından silahlı ve canlı bomba/intihar eylemi gerçekleştirileceği şeklinde gelen bilgiler doğrultusunda bir dizi çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 23 Haziran'da Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçerken Hatay'da, üzerinde canlı bomba yelekleriyle yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu 5 intihar eylemcisi ile hareket eden ve üzerinde sahte kimlik bulunan örgüt mensubu 13 Temmuz'da Gaziantep'te gözaltına alındı.

İsmi açıklanmayan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Etiketler: hatay, terör operasyonu
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