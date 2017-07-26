  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Gazetecilerden Trump'ı terleten soru

Adalet Bakanı Sessions ile gerilim yaşayan ABD Başkanı Trump, gazetecilerin sorusunu geçiştirdi.

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Gazetecilerden Trumpı terleten soru

Jeff Sessions'ı Adalet Bakanlığına atadığı için pişman olan ABD Başkanı Trump, Sessions hakkında 'hayal kırıklığı' ifadesini kullandı.

Trump, gazetecilerin "Bakan istifa etmeli mi?" sorusunu, espri ile geçiştirmeye çalıştı. Gazetecinin sorusunu beğenmedi. Klasik dudak hareketini yaparak “Sessiz olun” dedi.

Trump, Beyaz Saray’daki stajyerlerle fotoğraf için basının karşısına geçti. Donald Trump'ın sorulara cevap vermemesi stajyerleri kahkahaya boğdu. 

Adalet Bakanı Sessions, Trump'ın seçim kampanyası döneminde Rusya’nın Washington Büyükelçisi ile görüştüğünün ortaya çıkmasının ardından Rusya soruşturmasından el çekmişti.

Amerikan basınında son günlerde Trump’ın Adalet Bakanı Sessions’ı görevden alabileceğine yönelik haberler öne çıkıyor. 

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