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Buradasınız : » » "Garibanlar Devrimi" eylemleriyle yargılanan 71 sanığa 10'ar yıl hapis

"Garibanlar Devrimi" eylemleriyle yargılanan 71 sanığa 10'ar yıl hapis

Mısır'da kamuoyunda "Garibanlar Devrimi" olarak bilinen eylemlerde "arbede çıkarmak ve izinsiz gösteri yapmakla" suçlanan 71 sanık hakkında karar verildi.

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&quot;Garibanlar Devrimi&quot; eylemleriyle yargılanan 71 sanığa 10ar yıl hapis

Savunma heyetinden Amr el-Fermavi, basına yaptığı açıklamada, El-Menufiyye ilindeki Şibin el-Kum Ceza Mahkemesi'nde görülen davada gıyabi olarak yargılanan 71 sanık hakkında 10'ar yıl, 1 sanık hakkında 2 yıl hapis cezası verildiğini söyledi. Fermavi, sanıklardan birinin delil yetersizliğinden beraatine karar verildiğini aktardı.

Kararlara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Mısır'da 11 Kasım 2016'da pek çok kentte "yoksulluğun ve hayat pahalılığının artması"na tepki olarak "Garibanlar Devrimi" adı altında gösteriler düzenlenmiş, güvenlik güçleri bazı göstericileri gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: mısır, hapis cezası, Garibanlar Devrimi
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