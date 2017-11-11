Gardiyanlar ve tutuklular birbirine girdi: 34 yaralı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki La Picota Cezaevi'nde sabah sayımı yapmak isteyen gardiyanlar ile tutuklu ve hükümlü Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları arasında kavga çıktı.

Olayda 14 gardiyanın yaralandığını açıklayan cezaevi yönetimi, FARC mensuplarının gardiyanlara eşlik eden köpekleri de yaraladığını duyurdu.

Tutuklu FARC militanlarının serbest bırakılması için çalışmalar yürüten "Kelebeklere Uzun Ömür" adlı topluluğun sözcülerinden John Leon da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kavgada 20 mahkumun yaralandığını aktaran Leon, olayın mahkumların aşırı güç kullanmasından kaynaklandığını ve her sayımda bu tür vakaların tekrarlandığını iddia etti.

Kaynak: AA