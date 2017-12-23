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Gannuşi: Nahda Hareketi, yerel seçimlerde bağımsızlara da yer verecek

Nahda Hareketi Lideri Gannuşi, "Nahda Hareketi, yerel seçimlerin başarılı olması için listelerinde hem bu hareketin evlatlarına hem de bağımsızlara yer verecek" dedi.

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Gannuşi: Nahda Hareketi, yerel seçimlerde bağımsızlara da yer verecek

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde listelerinde bağımsızlara da yer vereceklerini söyledi.

Nahda Hareketi liderlerinin katılımıyla gerçekleşen yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Gannuşi, hareketin seçim politikasına değinerek "Nahda Hareketi, yerel seçimlerin başarılı olması için listelerinde hem bu hareketin evlatlarına hem de bağımsızlara yer vererek çalışmalarını sürdürecek." dedi.

Nahda Hareketi'nin Nida Tunus Partisi ile sürdürdüğü ulusal uzlaşı koalisyonu çerçevesindeki ortaklığı hakkında da konuşan Gannuşi, "Çoğulculuğu kabul edemeyen bazıları hala Nahda Hareketi ile uzlaşanları dışlama tehdidinde bulunuyor. Bunlar hala daha Bin Ali dönemindeki gibi Nahda Hareketi'ni ulusal güvenlik meselesi çerçevesine sokmaya çalışıyor." diye konuştu.

Tunus meclisinde diasporadaki milletvekilleri için ayrılan 18 sandalyeden Almanya'daki milletvekilliği için geçen hafta sonu ara seçim gerçekleştirilmişti. Nida Tunus Partisi'nin adayı Faysal Hac Tayyip aldığı 253 oyla, 284 oy alan bağımsız aday Yassin Iyari'e karşı seçimi kaybetmişti. Nahda Hareketi Partisi ise söz konusu seçim için aday göstermemişti.

Nida Tunus Partisi, söz konusu seçim hezimetinin ardından, "iktidardaki ortaklıkları ile ittifakını gözden geçireceğini" açıklamıştı. Söz konusu açıklama yerel basında Nida Tunus'un Nahda Hareketi ile ittifakını sonlandıracağı şeklinde yorumlanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, geçen hafta 6 Mayıs 2018'te yerel seçimlerin gerçekleştirilmesi için kararnameyi imzalayarak devrimden sonraki ilk yerel seçimleri resmi olarak onaylamıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Nahda Hareketi lideri Gannuşi
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