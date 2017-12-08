  • 08 ARALIK 2017, CUMA

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Gannuşi: Bu karar, bir çeşit siyasi eşkıyalık sayılır

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını, "siyasi eşkıyalık" şeklinde nitelendirdi.

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Gannuşi: Bu karar, bir çeşit siyasi eşkıyalık sayılır

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının Filistin'e, Arap ve İslam ümmetine, uluslararası kanunlara ve genelde dünyadaki tüm özgür insanlara yönelik saldırı kabul edileceğini belirtti.

"ABD'nin kendi içinde dahi üzerinde mutabakata varılmayan bu karar, bir çeşit siyasi eşkıyalık sayılır" ifadesini kullanan Gannuşi, Kudüs'ün yasal statüsünün değiştirilmesinin, bu kentin Filistinliler ile Arap ve İslam ümmetine ait olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini vurguladı.

Gannuşi, Trump ya da başka bir tarafın Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da hak sahibi olmadığına dikkati çekerek, bu mekanların atalarından kendilerine binlerce yıl öncesinden miras kalan Filistin halkının olduğunu ifade etti.

ABD, Başkan Trump'ın, önceki gün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamayla, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararı, bölgesel ve uluslararası tüm tepkilere rağmen Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke olmuştu.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Etiketler: gannuşi, Tunus, abd, Trump, kudüs, israil
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