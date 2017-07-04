Gana'da altın madeninde göçük: 17 ölü

Gana'nın Western bölgesindeki altın madeninde meydana gelen göçükte en az 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin Western bölgesine bağlı Nsuta kentindeki bir maden ocağında, pazar gününden bu yana süren şiddetli yağışın da etkisiyle çökme yaşandı.

Polis yetkilisi Atsu Dzinaku, basına yaptığı açıklamada, enkazdan en az 17 cesedin çıkarıldığını belirtti.

Göçükten yaralı kurtarılan 5 madencinin hastanede tedavi altına alındığını söyleyen Dzinaku, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.