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Buradasınız : » » 'Gambiya'daki siyasi belirsizlik ülke için büyük tehdit'

'Gambiya'daki siyasi belirsizlik ülke için büyük tehdit'

BMMYK Sözcüsü Baloch, Gambiya'da seçimlerden sonra meydana gelen siyasi boşluk insanları ülkeden kaçmaya itiyor açıklamasında bulundu.

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Gambiyadaki siyasi belirsizlik ülke için büyük tehdit

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Gambiya'daki siyasi sürecin zayıflığı sebebiyle çoğunluğu çocuk yaklaşık 45 bin kişinin Senegal'e sığındığını duyurdu.

BMMYK Sözcüsü Babar Baloch, Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde yaptığı basın açıklamasında "Gambiya'daki siyasi belirsizlik ve gerilim, binlerce kişiyi evlerini etmeye zorluyor. Gelecek bir kaç gün kritik olacak. Eğer mevcut kriz çözüme ulaştırılamazsa çok daha fazla insan ülkeden ayrılacak." dedi.

1 Ocak'tan bu yana yüzde 75'i kadınların refakatinde olan çocukların oluşturduğu 45 bin kişinin ülkeyi terk edip Senegal'e sığınması üstüne 

Etiketler: gambiya, birleşmiş milletler, siyasi kriz
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