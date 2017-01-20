'Gambiya'daki siyasi belirsizlik ülke için büyük tehdit'

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Gambiya'daki siyasi sürecin zayıflığı sebebiyle çoğunluğu çocuk yaklaşık 45 bin kişinin Senegal'e sığındığını duyurdu.

BMMYK Sözcüsü Babar Baloch, Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde yaptığı basın açıklamasında "Gambiya'daki siyasi belirsizlik ve gerilim, binlerce kişiyi evlerini etmeye zorluyor. Gelecek bir kaç gün kritik olacak. Eğer mevcut kriz çözüme ulaştırılamazsa çok daha fazla insan ülkeden ayrılacak." dedi.

1 Ocak'tan bu yana yüzde 75'i kadınların refakatinde olan çocukların oluşturduğu 45 bin kişinin ülkeyi terk edip Senegal'e sığınması üstüne