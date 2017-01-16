Gambiya'da siyasi kriz

Gambiya'da geçen ay düzenlenen devlet başkanı seçimini kazanan Adama Barrow, güvenlik gerekçesiyle Senegal'e getirildi.

Senegal resmi haber ajansına göre, Birleşik Demokratik Partisi (UDP) Genel Başkanı Barrow, Batı Afrika Ekonomik Topluluğu Ülkelerinin (ECOWAS) talebi üzerine hafta sonu Senegal'in başkenti Dakar'a geldi.

Barrow'un perşembe günü yapılacak başkanlık yemin törenine kadar Senegal'de kalması planlanıyor.

Gambiya'da 1 Aralık'ta düzenlenen ve mevcut Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in kaybettiği devlet başkanı seçiminin galibi Barrow olmuştu.

İlk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz etme kararı almış ve başta ECOWAS olmak üzere kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. 1994'te askeri darbeyle iktidara gelen Jammeh, 1996, 2001, 2006, 2011'deki başkanlık seçimlerini kazanmıştı.

ECOWAS yetkilileri geçen hafta, Jammeh'i görev süresinin sona ereceği 18 Ocak'ta iktidarı Barrow'a bırakması için ikna etmeye çalışmıştı.

Öte yandan Afrika Birliği Güvenlik ve Barış Konseyi 19 Ocak'tan itibaren Jammeh'i meşru bir devlet başkanı olarak tanımayacaklarını duyurmuştu. AA