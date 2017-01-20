Gambiya'da Jammeh ülkeyi terk edecek

Gambiya'nın seçilmiş Devlet Başkanı Adama Barrow, devlet başkanlığı seçimini kaybeden ancak görevini devretmeyi reddeden Yahya Jammeh'in görevden ayrılıp ülkeyi terk edeceğini açıkladı.
Adama Barrow, devlet başkanlığı seçimini kaybeden ancak görevini devretmeyi reddeden Yahya Jammeh'in görevden ayrılıp ülkeyi terk edeceğini açıkladı.
Gambiya'nın seçilmiş Devlet Başkanı Adama Barrow, devlet başkanlığı seçimini kaybeden ancak görevini devretmeyi reddeden Yahya Jammeh'in görevden ayrılıp ülkeyi terk edeceğini açıkladı.