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Buradasınız : » » Gambiya'da Jammeh ülkeyi terk edecek

Gambiya'da Jammeh ülkeyi terk edecek

Adama Barrow, devlet başkanlığı seçimini kaybeden ancak görevini devretmeyi reddeden Yahya Jammeh'in görevden ayrılıp ülkeyi terk edeceğini açıkladı.

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Gambiyada Jammeh ülkeyi terk edecek

Gambiya'nın seçilmiş Devlet Başkanı Adama Barrow, devlet başkanlığı seçimini kaybeden ancak görevini devretmeyi reddeden Yahya Jammeh'in görevden ayrılıp ülkeyi terk edeceğini açıkladı.

Etiketler: adama barrow, gambiya, yahya jammeh, senegal
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