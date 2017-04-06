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Gambiya halkı parlamento seçimleri için sandığa gitti

Gambiya'da halk, 22 yıl sonra demokratik seçimlerle göreve gelen bir devlet başkanı yönetiminde parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

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Gambiya halkı parlamento seçimleri için sandığa gitti

Gambiya'da halk, 22 yıl sonra demokratik seçimlerle göreve gelen bir devlet başkanı yönetiminde parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Seçimde, 239 aday 53 seçim bölgesi için yarışıyor.

Bağımsız Seçim Komisyonu yetkilileri, Devlet Başkanı Adama Barrow'un parlamento başkanı ve vekilinin de aralarında olduğu 5 ek koltuk için daha sonra aday gösterecek.

Eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'e karşı geçen yıl oluşturulan koalisyondaki partiler bu seçimde ayrı ayrı yarışıyor.

Yaklaşık 886 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, parlamento seçimi, Devlet Başkanı Barrow'un 3 ay önce görevine başlamasından bu yana ilk kez düzenlenen seçim olması nedeniyle önem taşıyor.

Barrow'un Sözcüsü Halifa Sallah, Gambiya'nın uzun bir yol kat ettiğini söyledi.

Ülkedeki dönüşüme eşlik edebilecek ve reformlar yapabilecek bir parlamentoya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Sallah, "Demokratik sürecin açıklığını görüyorum. Artık partilerin süreçleri kontrol edebileceklerine inanmıyorum." dedi.

Gambiya'da 1 Aralık'ta devlet başkanı seçimi düzenlenmiş, sandıktan çıkan isim Barrow olmuştu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra iktidarı bırakmayı reddetmişti.

Bunun üzerine Senegal, Nijerya ve Gana askerlerinin yer aldığı Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) askeri gücü, 19 Ocak'ta Gambiya topraklarına girmiş, Barrow da aynı gün, Gambiya'nın Senegal'in başkenti Dakar'daki Büyükelçiliğinde ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmişti.

Jammeh'in iktidarı bırakmaya razı olması ve ailesiyle Gambiya'dan ayrılmasının ardından Barrow, 26 Ocak'ta ülkesine dönmüş ve başkanlık koltuğuna oturmuştu. AA

Etiketler: gambiya, Gambiya seçim
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