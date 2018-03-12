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Gabon, BM bünyesindeki 450 askerini geri çekecek

Batı Afrika ülkesi Gabon, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) görevli askerlerini geri çekmeye hazırlanıyor.

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Gabon, BM bünyesindeki 450 askerini geri çekecek

Gabon yönetimi, OAC Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın mevkidaşı Ali Bongo Ondimba ile perşembe günü başkent Libreville'de görüşmesinden sonra Bakanlar Kurulu'nu topladı.

Hükümet, 4 yıldır BM Barışı Koruma Harekatı (MINUSCA) bünyesinde OAC'ta görevli 450 askerini geri çekmeyi kararlaştırdı.

Karara göre, askerlerin ülkelerine dönmesinin haziran ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan, BM askerlerinin son günlerde cinsel tacizlerle anılmasının alınan kararda etkili olduğu iddia ediliyor.

BM yetkilisi ise OAC'ta görevli askerlere ekipman desteğinin tam sağlanamaması nedeniyle bu kararın alındığını öne sürdü.

BM Güvenlik Konseyi geçen kasım ayında, bünyesindeki asker sayısını artırmak için üye ülkelerden 900 asker talebinde bulunmuş, olumlu cevap alamamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Gabon, Orta Afrika Cumhuriyeti, asker
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