G7 toplantısında Rusya'ya karşı ortak tavır

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Kanada'nın Toronto şehrinde toplandı. İki gün sürecek G7 toplantısında ana gündem maddesi Rusya.

Dışişleri bakanları, Rusya'ya karşı ortak bir tavır alma konusunda uzlaştı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye sorununun Rusya'sız çözülemeyeceğini söyledi.

Maas, "Nihai bildiride Rusya'dan çözüme katkıda bulunmasını isteyeceğiz." dedi.

G7 toplantısında Ukrayna krizinden bu yana Rusya'ya uygulanan yaptırımların da sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Rusya'nın genel tavrı "istikrarsızlaştırıcı" olarak nitelendirilirken, buna karşın diyalog kapısının açık bırakılmasına karar verildi.

Kanada, ilk kez 1981 yılında girdiği G7 topluluğunun liderler zirvesine bugüne kadar 5 kez ev sahipliği yaptı.

G7, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD dahil olmak üzere dünyadaki en zengin 7 ekonomiden oluşuyor. Topluluğun liderler zirvesi, her yıl üye bir ülkede gerçekleşiyor.

Kaynak: TRT Haber