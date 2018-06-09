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G7 Liderler Zirvesi'nde G4 Zirvesi de yapıldı

G7 Zirvesi için Kanada'da bulunan Avrupa liderleri, ABD'nin vergi tarifelerini görüşmek üzere özel bir toplantı düzenledi. Toplantıya; İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya katıldı.

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G7 Liderler Zirvesinde G4 Zirvesi de yapıldı

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ile Avrupa Birliği (AB) liderlerini Kanada'nın Quebec City kentinin Charlevoix beldesinde bir araya getiren 44. G7 Liderler Zirvesi'nde ikinci gün başladı.

Liderler, kahvaltı masasında bir araya geldi.

ABD'nin başlattığı ticari krizinin yarattığı gerginliğin gölgesinde gerçekleşen G7 Liderler Zirvesi'nde bir ilk yaşandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalya'nin yeni Başbakanı Giuseppe Conte, ABD'nin vergi yaptırımlarını görüşmek ve atılacak adımları planlamak üzere kendi içlerinde bir zirve gerçekleştirdi.

Küresel piyasalar, G7 Liderler Zirvesi'nde atılacak adımları yakından takip ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveden erken ayrılması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters 

Etiketler: liderler zirvesi, g7, abd
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