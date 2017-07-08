  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » G20 Zirvesi'nde bazı gazetecilerin akreditasyonuna engel

G20 Zirvesi'nde bazı gazetecilerin akreditasyonuna engel

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ni takip etmek isteyen en az üç gazetecinin, güvenlik nedenleri dolayısıyla akreditasyonunun iptal edildiği bildirildi.

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G20 Zirvesinde bazı gazetecilerin akreditasyonuna engel

Weser Kurier gazetesinden yapılan açıklamada, G20 Zirvesi'ni izleyecek foto muhabiri Rafael Heygster'in akreditasyonun iptal edildiği, bu uygulamaya sebep gösterilmediği belirtildi.

Junge Welt gazetesinin açıklamasında da muhabir olarak G20 Zirvesi'ni takip edecek Willi Effenberger'in basın merkezine girdiğinde akreditasyon belgelerinin elinden alındığı, basın merkezine kabul edilmediği aktarıldı.

Alman basınındaki haberlerde akreditasyonu iptal edilen başka gazetecilerin de olabileceği ifade edildi.

Güvenlik soruşturmalarını yapan dairenin açıklaması

Akreditasyonlara ilişkin güvenlik soruşturması yapan Federal Kriminal Dairesinin (BKA) resmi Twitter hesabında da konuya ilişkin açıklamaya yer verildi.

G20 Zirvesi ile ilgili güvenlik birimlerinin akreditasyon verilmemesi için bulguların olup olmadığını incelediği bildirilen açıklamada, iptallere Federal Basın Dairesi ile güvenlik birimlerinin ortak karar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu iki gazetecinin durumunun da bu şekilde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Björn Kietzmann adlı serbest gazeteci de Twitter'da, G20'de basın merkezinin girişinde BKA yetkilisi tarafından akreditasyonunun elinden alındığını, bunun gerekçesinin ise kendisine bildirilmediğini yazdı.

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Frank Überall, güvenlik birimlerinin uygulamasını eleştirdi.

Etiketler: almanya, hamburg, g20 liderler zirvesi
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