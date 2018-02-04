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Buradasınız : » » G20 Zirvesi Almanya'ya 90 milyon dolara mal oldu

G20 Zirvesi Almanya'ya 90 milyon dolara mal oldu

Almanya, geçtiğimiz Temmuz ayında Hamburg kentinde gerçekleştirilen G20 Zirvesi’nin 90 milyon dolara mal olduğunu duyurdu.

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G20 Zirvesi Almanyaya 90 milyon dolara mal oldu

Almanya Maliye Bakanlığı, Temmuz 207'de Hamburg kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Zirvesi’nin ülke ekonomisine maliyetini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, zirvenin 72.2 milyon Euro yani 90 milyon dolara mal olduğunu duyurdu. Federal Kriminal Polis

Bürosu, sivil savunma ajansı ve Alman Federal Bilgi Güvenliği bürosu tarafından sağlanan güvenliğin 27.7 milyon Euro tuttuğu aktarıldı.

İki günlük zirveyi takip eden 5 bin 100 gazetecinin akreditasyonu ve gazetecilere verilen desteğin maliyetinin ise 22.1 milyon Euro’yu bulduğu kaydedildi.

Devlet ve hükumet başkanlarının ziyaretine ilişkin düzenlemeler için ise 21.7 milyon Euro harcandı.

Dünyanın gayrisafi hasılasının beşte dördünü temsil eden 19 ülke ile AB’den oluşan G20 üye ülkelerin liderleri 7-8 Temmuz’da Almanya’nın Hamburg kentinde bir araya gelmişti. İki gün süren zirvede, iklim değişikliğinin yanı sıra ekonomik büyüme, göç ve terörle mücadele konuları ele alınmıştı.

İHA 

Etiketler: g20 liderler zirvesi
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